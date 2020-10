Le Chef de l’Etat, Felix Tshisekedi , qui séjourne depuis lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, s’est rendu jeudi à Sake, dans le territoire de Masisi ou il a réconforté la population de cette entité, victime des inondations des pluies diluviennes qui s’abattent ce dernier dans la région.

Selon la presse présidentielle, il y a une semaine, les eaux en furie de la rivière Kihira sorties de leur lit ont coûté la vie à 14 personnes, englouti le pont du même nom, détruit plusieurs habitations et emporté du bétail dans cette localité située 25 Km de la ville de Goma.

Sur place à Sake, le Président de la République a d’abord inspecté les travaux de construction du pont Kihira d’une importance stratégique car reliant la ville de Goma aux territoires de Masisi et Walikale ainsi que la province du Sud Kivu. Sa défectuosité prive la ville de Goma et même Bukavu des produits alimentaires.

Pour éviter une crise alimentaire, le Président de la République, qui a donné des instructions précises pour que les travaux de construction du nouveau pont Kihira soient bien réalisés rapidement, a promis aussi des moyens supplémentaires pour que l’ouvrage soit prêt dans les prochaines semaines.

Exécution du nouveau plan DDRC

Devant la population rassemblée au centre de Sake, le Chef de l’Etat a lancé un appel à la paix en direction des groupes armés qu’il a appelé à la démobilisation, avant de souligner qu’il va revenir à Goma dans les prochaines semaines pour suivre de plus près l’exécution du nouveau plan de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion communautaire DDRC.

Sur le chemin de retour de Sake, le Chef de l’Etat qui est passé à Mubambiro, à 23 km de Goma visiter les ex rebelles démobilisés et cantonnés dans ce camp, a tenu une causerie morale à l’intention de ces ex combattants à qui il a promis l’amélioration des conditions de vie et de leur réinsertion sociale.

Source: ACP