Le chef de l’Etat Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris part à l’Expo Dubaï 2020 à Abu Dhabi, a demandé aux opérateurs économiques Arabes à investir en République Démocratique du Congo.

Il sied de noter que, cette exposition se déroule du 13 au 14 sous le thème : « Connecté les esprits et construire le futur ». Avant cette participation, Félix Tshisekedi a obtenr un don fait à la RDC de 30 véhicules blindés tactiques pour les FARDC et la promesse de 1 milliard USD désignés aux investissements.

Au cours du Global Forum Business Africa, un des événements phares de la manifestation, le président Tshisekedi a expliqué aux investisseurs Arabes sur les opportunités d’affaires qu’offrent la RDC.

« Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est un pays aux dimensions semi-continentales au cœur de l’Afrique, qui a tous les potentiels pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général, et avec les pays en développement en particulier. Avec une superficie de 2.345.000 Km², son accès à 9 pays limitrophes sur 80 millions d’habitants dont 54% âgés de moins de 20 ans, son potentiel hydroélectrique hors du commun avec la deuxième plus grande réserve forestière au monde après l’Amazonie, son énorme potentiel minier et en hydrocarbure, sans parler de ses 80 millions des terres arables dont la moitié sont irrigables, la République démocratique du Congo offre d’immenses opportunités », a expliqué le président de la République Félix Tshisekedi.

Cependant, le président congolais a fait savoir que, l’Afrique a besoin en plus des réformes internes qu’elle a engagées, d’un contexte international propice à son éclosion et à son intégration au sein de l’économie globale.