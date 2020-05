Ghana : une banque octroie 5 millions de dollars pour des médicaments anti-Covid-19

La filiale ghanéenne de l'agence de crédit EXIM Bank a annoncé sa collaboration avec le Centre de recherche et de produits pharmaceutiques, affirmant qu'elle va lui accorder cinq millions de dollars pour produire localement de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine.Alors que certains pays africains intensifient leurs efforts pour trouver le remède à la pandémie, EXIM Bank a déclaré qu'elle était prête à donner cette somme à la succursale du groupe Tobinco pour développer au Ghana ce traitement pharmaceutique contre le coronavirus, rendu célèbre par l'infectiologue français Didier Raoult. « EXIM Ghana a été très impressionnée par l'utilisation par Tobinco d'une précédente subvention accordée au groupe et, par conséquent, était prête à avancer un nouveau montant de 5 millions de dollars pour aider à lutter contre la pandémie dans le pays », a déclaré le président de son conseil d'administration, Kwadwo Boateng Genfi, en marge d'une visite au Centre de recherche et de produits pharmaceutiques. Par ailleurs, a-t-il ajouté, sa structure s'intéresse beaucoup aux efforts ghanéens pour contenir la pandémie Selon le journal The Daily Graphics de ce lundi, les patients du Covid-19 traités avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine se rétablissent rapidement même si les médicaments ne sont pas disponibles à grande échelle dans le pays. De plus, le coût du médicament a augmenté en flèche sur le marché international. Néanmoins, beaucoup de pays continuent de l'utiliser pour soigner leurs patients. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se montre toujours sceptique, justifiant sa position par le fait qu'elle n'a pas toutes les preuves de l'efficacité de l'association hydroxychloroquine et azithromycine contre le Covid-19.

Ce traitement divise au-delà des scientifiques, les politiciens. Aux États-Unis, pays qui enregistre le plus de cas et le plus endeuillé au monde, le président Donald Trump a très tôt exhorté les médecins à prescrire de l’hydroxychloroquine aux patients atteints de Covid-19, convaincu de son efficacité.

Mais le docteur Anthony Fauci, éminent médecin américain spécialiste des maladies infectieuses, a averti qu’il n’y avait pas de preuve concluante pour appuyer cet argument.