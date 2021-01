Ghana: L’inflation passe à 10,4%

L’inflation de l’économie ghanéenne est passée à 10,4% en décembre 2020.Le statisticien du gouvernement, le professeur Samuel Kobina Annim, a expliqué que le taux d’inflation du pays pour le dernier mois de 2020 est passé à 10,4%, contre 9,6% enregistré en novembre de la même année.

Le professeur Annim a indiqué, lors d’une conférence de presse à Accra, que la hausse est due à l’augmentation de l’inflation alimentaire, qui est passée de 5,3% en novembre à 59,1% en décembre.

Selon lui, les sous-classes de légumes et de poissons et autres fruits de mer ont conduit à la hausse du taux d’inflation alimentaire avec une augmentation de 24,2 et 22,9% respectivement.

« L’augmentation du taux d’inflation alimentaire est la principale raison de l’augmentation de l’inflation globale, car sans cette augmentation, l’inflation d’une année sur l’autre aurait été inférieure à celle du mois dernier », a déclaré vendredi le statisticien du gouvernement, cité par les médias locaux.

Il a ajouté que la hausse de l’inflation alimentaire est la plus élevée depuis avril 2020, lorsque l’impact du coronavirus (Covid-19) était perceptible dans le pays.

Le professeur Annim a expliqué que l’inflation non alimentaire est passée de 8,3% en novembre à 7,7% en décembre de l’année dernière, avec une augmentation moyenne de 8,5% en 2020.