Ghana: l’apport d’Ethiopian Airlines au développement magnifié

Ethiopian Airlines a été honorée pour « sa contribution exceptionnelle » au développement du Ghana dans le cadre de la coopération économique intra-africaine.La compagnie aérienne, qui dessert le marché ghanéen depuis des décennies, a remporté mercredi dernier le « Gold Award » dans la catégorie transport lors de la 15ème édition des « Ghana-Africa Business Awards ».

L’événement de cette année, organisé sous l’égide du ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale, marque la première édition des prix depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca).

Après des décennies de réflexions et des années de report, la Zleca est enfin opérationnelle, offrant à tous les pays africains, à l’exception de l’Erythrée, la possibilité d’avoir des échanges commerciaux dans le cadre d’un marché unique.

En tant que plus grande compagnie aérienne du continent, Ethiopian Airlines contribue à connecter les économies du continent et à faciliter le commerce et le tourisme.

Depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, la compagnie a joué un rôle clé dans le transport de la logistique pour la santé et le fret alimentaire au Ghana.

Yemesrach Alemayehu, le Directeur régional de la compagnie aérienne éthiopienne pour le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone, a déclaré : « Le prix démontre l’engagement continu de la compagnie aérienne envers le marché ghanéen. Nous sommes déterminés à faire de notre mieux chaque jour pour répondre aux attentes de nos clients ».