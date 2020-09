Un nouveau marché moderne sera érigé d’ici 4 mois dans la commune de Kinshasa pour offrir un cadre viable à ce lieu de négoce actuellement en état d’insalubrité avancé.

Mercredi 16 septembre dernier, le gouverneur Gentiny Ngobila a procédé à la pose de la première pierre marquant ainsi le lancement des travaux de construction.

A en croire le patron de la ville province de Kinshasa, ce projet prévoit la construction de 60 magasins, 15 dépôts ainsi que 5.000 étalages en béton, a expliqué le Directeur de la société Lion équipement SARL qui va exécuter les travaux.

« L’objectif est d’offrir aux Kinoises et Kinois un lieu aux normes urbanistiques et correspondant aux normes internationaux. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement provincial et Lion equipment SARL de matérialiser la vision Kin-Bopeto, de monsieur Gentiny Ngobila. Cette pose de la première pierre marque l’étape préliminaire du lancement des travaux de ce marché qui prévoit une capacité d’accueil de 10.000 vendeurs sur une surface de 15.000 m2. », a-t-il expliqué.

Sam Leka, ministre provincial de l’Intérieur, a pour sa part, a appelé les gestionnaires et vendeurs du marché Type-K à s’approprier ce projet.