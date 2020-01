Gécamines : affaires 128 millions USD, l’intersyndicale annonce une marche ce samedi

La délégation intersyndicale de la Générale de carrières et mines (Gecamines), interpelle le chef de l’État Félix Tshisekedi, sur le plan de déstabilisation de l’entreprise par « ceux qui convoitent ses richesses ».

« Nous , syndicats représentatifs à la Gécamines et délégués syndicaux, représentants des travailleurs constatons avec regret que nos ennemis ont comme objectif de voir la Gécamines être sanctionnée par la communauté internationale pour des raisons qui leur sont propres en propageant des fausses rumeurs et informations sur la gestion de l’entreprise dont les auteurs et co-auteurs ne sont que les ennemis de la République Démocratique du Congo RDC, ceux qui convoitent ses richesses et militent à la déstabilisation de ses institutions », dit le mémorandum de la délégation intersyndicale de cette entreprise publique.

Le président de cette délégation intersyndicale Meschack Kasongo Mabwisha, s’inquiète de l’avenir des travailleurs avec la situation que traverse l’entreprise. Elle annonce également une marche de soutien aux dirigeants de la générale de carrier et mines ce samedi 18 janvier à Lubumbashi.