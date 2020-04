Gambie : Survivre sans eau en milieu rural face au Covid-19 !

Dans la région du Central River, à plus de 140 km de Banjul, la pénurie d’eau s’accommode mal avec les exigences d’hygiène imposées par la pandémie du coronavirus.La consommation d’eau dans le monde est naturellement accentuée par l’observance d’une des règles d’hygiène les plus importantes édictées depuis le début de la lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment le lavage des mains pour minimiser voire prévenir les risques d’infection.

Dans les communautés rurales gambiennes comme celles de Kerr Madi et Jareng Fula Kunda, les populations vivent des moments difficiles à cause de la rareté du liquide précieux dans ce contexte de croisade contre le coronavirus.

Elles parcourent trois à quatre kilomètres, voire plus encore à la recherche désespérée d’eau pour les besoins les plus élémentaires, notamment la cuisine, la lessive et autres usages quotidiens.

Selon les statistiques nationales, cette zone est la région la plus pauvre de la Gambie.

A Kaur, l’une des plus grandes villes de la région, située à environ 149 km à l’est de la capitale, l’eau y est un luxe dont l’accès demeure difficile pour beaucoup de ménages. D’où la difficulté d’observer strictement le lavage régulier des mains pour éviter de contracter le virus.

« Actuellement, la situation dépasse l’entendement … l’interdiction des marchés hebdomadaires appelés loumas qui sont leurs principales sources de revenus ne permet aux populations de la région de survivre. Et combinée à la pénurie, c’est un cauchemar aux proportions ingérables », explique à APA Kebba Ansu Manneh.