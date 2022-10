Gambie : nomination d’un ministre du Commerce

Depuis la formation d’un nouveau gouvernement, début mai 2022, le poste était vacant.Baboucarr Ousmaila Joof, c’est le nom du nouveau ministre gambien du Commerce, de l’Industrie, de l’Intégration régionale et de l’Emploi. Connu dans son pays pour son rôle dans l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, M. Joof dirigeait jusque-là le ministère de la Fonction publique, des Réformes administratives, de la Coordination et de l’Exécution des politiques. Il est remplacé à la tête de ce département par Baboucarr Bouy, qui prend ses fonctions à compter du 1er novembre 2022.

La nomination de Baboucarr Ousmaila Joof, quant à elle, a pris effet hier jeudi, selon un communiqué du Bureau du Président. Le premier gouvernement du second mandat d’Adama Barrow a été formé en mai dernier. Il est composé de 21 ministres, d’un vice-président et d’un chef de cabinet.