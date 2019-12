Gambie : le président Adama Barrow crée son parti politique

Le président gambien, Adama Barrow a créé son propre parti politique, le National People’s Party (Parti populaire national) dont la devise est « Paix, progrès et unité », a annoncé mardi la Commission électorale indépendante.Dans un communiqué de presse, la CEI a indiqué que M. Barrow est le secrétaire général par intérim du NPP et le chef du parti. Le NPP a choisi le gris foncé comme couleur tandis que son symbole est un cheval blanc.

« La Commission électorale indépendante souhaite par la présente informer le grand public qu’après avoir rempli les conditions d’enregistrement en vertu de l’Article 105 de la loi électorale de 2009, qu’un nouveau parti, le National People’s Party a été dûment enregistré en tant que parti politique de bonne foi le 31 décembre 2019 », a-t-elle déclaré.

Barrow avait démissionné du Parti démocratique unifié (UDP) fin 2016 pour se présenter à la présidentielle à la tête d’une coalition de partis d’opposition et a fini par déloger le président sortant, Yahya Jammeh.

Les Gambiens se rendront aux urnes en 2021 et M. Barrow, qui n’avait pas tenu sa promesse électorale d’assurer une transition de trois ans en lieu et place d’un mandat complet de cinq ans, se présentera probablement pour un second mandat.