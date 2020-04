Gain de compétitivité de l’économie sénégalaise

L’économie sénégalaise a enregistré des gains de compétitivité-prix de 0,7%, en variation mensuelle, au mois de février 2020, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Ces gains sont réalisés sous l’effet conjugué du différentiel d’inflation favorable (-0,5%) et de la dépréciation du franc CFA (monnaie ayant cours légal au Sénégal) par rapport à la monnaie des pays partenaires (-0,2%).

Face aux pays partenaires membres de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine) et de la zone Euro, des gains de compétitivité respectifs de 0,8% et 0,4% sont relevés en variation mensuelle, en liaison avec le différentiel d’inflation favorable.



En glissement annuel, des gains de compétitivité de 4,5% sont enregistrés en février 2020, du fait d’un différentiel d’inflation favorable (-4,1%) combiné à une dépréciation de 0, 3% du franc CFA par rapport à la monnaie des pays partenaires.



En cumul sur les deux premiers mois de l’année 2020, la DPEE note des gains de compétitivité de 3,4% comparativement à la même période de l’année précédente, en rapport avec la dépréciation du franc CFA vis-à-vis des monnaies des pays partenaires (-1,4%) et d’un différentiel d’inflation favorable de 2,0%.