Le Comité de pilotage, du plan de veille et de la riposte contre l’épidémie la covid- au Gabon, a dénoncé dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la fabrication des vrais faux résultats négatifs au Covid-19 par des officines clandestines au pays.

« Le Comité de pilotage, du plan de veille et de la riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL Coronavirus) constate pour le déplorer et le regretter l’émergence d’un réseau de fabrication et de délivrance illégale des résultats négatifs à la Covid-19 dans notre pays », a fustigé le Copil, indiquant au passage que les présumés coupables seront poursuivis en justice.

Selon l’organe chargé de la surveillance épidémiologique dans le pays, « seuls les hôpitaux et les centres des dépistages mis en place par le Copil Coronavirus sont autorisés à effectuer les tests virologiques (RT-PCR) et à délivrer les résultats aux populations ».

Ledit dépistage est gratuit pour toute personne qui le souhaite dans les sites de prélèvements habilités à réaliser les tests de dépistage de la Covid-19, indique-ton.

Au Gabon, la tendance est baissière concernant la pandémie du coronavirus. Il compte 8 601 cas testés positifs dont 7 424 guérisons et 53 décès.