Freetown peine à contenir la propagation du Covid-19

La Sierra Leone fait face une forte augmentation des cas de Covid-19 avec 68 nouvelles contaminations au cours de ces dernières 72 heures, portant le total à 225 cas à la date du 6 mai.Le pays compte désormais 14 décès et 54 guérisons, selon le ministère de l’Information et de la communication, notant une plus forte augmentation depuis que ce pays d’Afrique de l’Ouest a enregistré son premier cas le 30 mars 2020.

« Les données épidémiologiques et d’autres preuves indiquent qu’il y a une transmission communautaire du Covid-19 en Sierra Leone », a déclaré pour sa part, le président Julius Maada Bio dans une allocution télévisée, pour déclarer un nouveau confinement de trois jours (3-5 mai).

L’un des défis difficiles auxquels la Sierra Leone est confrontée, est de ralentir le nombre de cas enregistrés chaque jour pour permettre au système de santé de faire face ou de ne pas être débordé.