Fosses communes de Maluku: Atundu accuse les dirigeants du CACH d’être derrière ceux qui « veulent salir l’image de Joseph Kabila

Alain Atundu communicateur du Front Commun pour le Congo (FCC), a au cours d’un point de presse organisé jeudi 07 mai dernier, accuse certains membres du Cap pour le changement de vilipender Joseph Kabila et ses actions.

C’est une déclaration faite quelques heures après le dépôt d’une plainte contre Joseph Kabila par l’évêque Pascal Mukuna.

« Ne cédons pas à la tentation de suivre les médias de la haine qui font la version personnelle une idéologie politique, avec comme objectif avoué de salir l’image et le prestige de Joseph Kabila de créer la méfiance systématique envers le FCC…Pour la réussite du mandat du président Tshisekedi, il n’est pas nécessaire, comme le préconisent certains talibans et tartuffes proches et du CACH, de vilipender Joseph Kabila et ses réalisations » a déclaré Alain Atundu communicateur du FCC.

Par ailleurs, Alain Atundu invite le pouvoir judiciaire à ne pas se conformer à la tyrannie des rumeurs. « À ce effet, le pouvoir judiciaire doit éviter de n’avoir pour objectif que de se conformer aveuglément à la tyrannie des réseaux sociaux, des médias et des rumeurs… », a-t-il ajouté

Rappelons tout de même que l’évêque Pascal Mukuna a saisi le parquet général près la Cour constitutionnelle contre Joseph Kabila Kabange. La dénonciation de Mukuna comporte 10 charges notamment l’affaire des fosses communes de Maluku.