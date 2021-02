Le club espagnol de football, Réal Madrid, en partenariat avec les fondations Grow Africa et Denise Nyakeru, va organiser, du 15 au 26 mars prochain à Kinshasa, le camp de détection de jeunes footballeurs dénommé « Clinic RDC ».

C’est les initiateurs de ce camp de détection des talents, qui ont fait cette annonce mercredi 17 février à Kinshasa. À en croire les organisateurs, l’âge des participants varie entre 15 et 25 ans.

Près de 300 candidats, dont 200 garçons et 100 filles, sont attendus lors de ce camp de détection de talents. Au terme de ces séances, seuls les 5 meilleurs joueurs ( 3 garçons et 2 filles ) vont bénéficier d’une bourse sport-étude et iront directement au centre de formation du Real Madrid.

Les inscriptions, lancées ce même mercredi 17 février, via la page Facebook “To Tombola Ndembo”, vont se clôturer le 29 février. Ces inscriptions gratuites ont été prises en charge par la Fondation Denise Nyakeru dans le cadre de son programme “Excellentia”.