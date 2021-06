Football: lancement à Abidjan de l’initiative «balle à terre»

L’initiative « balle à terre » destinée à réconcilier les acteurs du football ivoirien a été lancée, mardi à Abidjan, en présence des potentiels candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

A l’occasion de ce lancement dans un grand hôtel, dans le sud d’Abidjan, Idriss Yacine Diallo, Didier Drogba et Sory Diabaté se sont engagés à mettre «balle à terre» afin d’aller sereinement à l’élection du président de la FIF pour laquelle ils étaient tous candidats jusqu’à la mise sous normalisation de l’instance fédérale par la Fédération internationale de football association (FIFA).

« (…) Ma team veut rassembler la famille. L’initiative n’aurait pas été totale si vous n’aviez pas associé les plus grands communicateurs au monde, les réseaux sociaux. Il faut considérer les élections comme un match de football qui va durer 90 mn ou 120 mn », a déclaré Idriss Yacine Diallo.

« J’espère être le vainqueur du match. Et si je suis le vainqueur, je ferai en sorte que Sory et Didier soient associés », a-t-il promis, exprimant sa disponibilité pour l’unification et la pacification du football ivoirien.

« Au comité de normalisation, nous vous regardons. Organisez cette élection comme Mme Gabala l’a promis, au plus tard en novembre. Vous avez une responsabilité (…). », a conclu M. Diallo.

« La priorité aujourd’hui, c’est ce ballon qui doit rouler, qui doit apaiser. Nous sommes candidats à la fédération ivoirienne de football. Dans le mot fédération, il y a fédérer. Nous voulons être président, pas pour nous, mais pour les joueurs » a renchéri Didier Drogba.

« Quand j’ai été approché par les initiateurs du concept, je n’ai pas hésité, moi en tant qu’ambassadeur de la paix, moi Didier Drogba, fils de la Côte d’Ivoire », a-t-il expliqué, faisant observer que « cette élection a été au cœur de tous les débats ». «Je soutiens l’idée du concept balle à terre», a conclu M. Drogba.

Du côté de Sory Diabaté, c’est le même état d’esprit. « J’ai adhéré au concept Balle à terre, parce qu’ayant été acteur pendant 18 ans à la FIF. Au-delà des mots, il faut que cette rencontre permette d’apaiser », a-t-il souhaité.

Pendant trois ans, a expliqué M. Diabaté, « nous avons connu des turbulences dans la maison. Je voudrais confirmer comme l’a dit Idriss Diallo, que nous nous parlons ».

Par ailleurs, il a invité « les uns et les autres à cultiver certaines valeurs » que sont notamment le respect, la tolérance et la responsabilité. L’initiative «balle à terre» pour un football qui gagne, est portée par la journaliste sportive ivoirienne, Anne Marie N’guessan-Coulibaly.

En décembre 2020, la FIFA a décidé de placer sous tutelle la Fédération ivoirienne de football (FIF), plongée dans une crise de succession.

Depuis lors, cette dernière est gérée par un Comité de normalisation dirigé par l’Ivoirienne Mariam Dao Gabala qui agira notamment en qualité de Commission électorale pour l’organisation de l’élection d’un nouveau Comité exécutif.