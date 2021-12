Foot : Pas de report de la CAN-2022 au Cameroun

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a confirmé, lundi, la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2022) au Cameroun en temps et en heure.« Nous devons prouver que nous pouvons organiser des compétitions comme en Europe. La compétition doit commencer quand? Le 9 janvier? Donc, je serai au Cameroun le 7 janvier avec ma petite famille pour la CAN qui commence le 9 janvier au Cameroun », a lâché le patron de la CAF en déplacement au Cameroun, mettant ainsi fin au suspense sur un possible report du tournoi footballistique le plus attendu du continent africain.

Lors de sa visite au stade d’Olembe, devant abriter les matchs d’ouverture et de clôture de la CAN, le Sud-africain était accompagné de son premier vice-président, Augustin Senghor.

Samuel Eto’o, président de la fédération camerounaise était également présent, ainsi que le ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh et le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi.

Arrivé ce matin à Yaoundé, le patron de l’instance panafricaine va rester jusqu’à mercredi prochain. Une audience avec le président Paul Biya est prévue demain, mardi 21 décembre.