Foot : le Sénégal sur la voie de la Coupe du monde

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a dévoilé ce vendredi une liste de 29 joueurs pour les matchs amicaux contre la Bolivie (24 septembre) et l’Iran (27 septembre).Les choses sérieuses commencent pour le Sénégal. À deux mois du coup d’envoi du Mondial qatari (du 20 novembre au 18 décembre 2022), les champions d’Afrique entament leur préparation avec la tenue de deux rencontres amicales face à la Bolivie et l’Iran.

Ces deux sparring-partners doivent permettre aux Lions de mieux appréhender leurs matchs contre l’Équateur et le Qatar en phase de groupes de la Coupe du monde. Une poule dans laquelle figurent aussi les Pays-Bas.

Pour la troisième participation de son histoire au Mondial, le Sénégal ne manque pas d’ambition. Les demi-finales de la compétition, jamais atteintes par une équipe africaine, sont clairement visées. Dans cette optique, le coach Aliou Cissé ouvre davantage la tanière en y invitant de nouveaux joueurs susceptibles d’intégrer sa liste finale.

Ainsi, le gardien Mory Diaw, les défenseurs Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Noah Fadiga (fils de Khalilou, cadre de la génération 2002), Formose Mendy, le milieu Pathé Ismaël Ciss (petit frère de Saliou) et l’attaquant Nicolas Jackson ont reçu leurs premières convocations.

Entre méforme, statut compliqué en club et blessure de certains joueurs, l’entraîneur national est en train de chercher des alternatives crédibles. Il aura peut-être l’occasion le 24 septembre contre la Bolivie (à Orléans, en France) et le 27 septembre contre l’Iran (à Vienne, en Autriche) d’avoir plus de certitude.

Liste du Sénégal pour la fenêtre Fifa de septembre

Gardiens (4) : Edouard Mendy (Chelsea FC, Angleterre), Seyni Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France) et Mory Diaw (Clermont, France).

Défenseurs (8) : Kalidou Koulibaly (Chelsea FC, Angleterre), Abdou Diallo (RB Leipzig, Allemagne), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Grèce), Fodé Ballo Touré (Milan AC, Italie), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest, Angleterre), Ismail Jakobs (AS Monaco, France), Noah Fadiga (Stade Brestois, France) et Formose Mendy (Amiens, France).

Milieux (9) : Moustapha Name (Paphos FC, Chypre), Pape Guèye (Olympique de Marseille, France), Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre), Nampalys Mendy (Leicester City, Angleterre), Mamadou Loum Ndiaye (Reading FC, Angleterre), Pape Matar Sarr (Tottenham, Angleterre), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest, Angleterre), Pathé Ismaël Ciss (Rayo Vallecano, Espagne) et Krépin Diatta (AS Monaco, France).

Attaquants (8) : Sadio Mané (Bayern Munich, Allemagne), Keita Diao Baldé (Spartak Moscou, Russie), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Bamba Dieng (Olympique de Marseille, France), Iliman Ndiaye (Sheffield United, Angleterre), Boulaye Dia (Salernitana, Italie), Nicolas Jackson (Villareal, Espagne) et Demba Seck (Torino, Italie).