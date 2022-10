Foot-Elim. CAN U23 : liste des 25 Eléphants retenus face au Niger

Le sélectionneur des Eléphants U23, Emerse Faé, a dévoilé jeudi la liste des 25 joueurs retenus pour la double confrontation Niger-Côte d’Ivoire les 22 et 29 octobre 2022, respectivement à Niamey et à Yamoussoukro.Ces rencontres interviennent dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23. Face à la presse, au siège de la Fédération ivoirienne de football (FIF), M. Emerse Faé a assuré « gagner » ces matchs avec ses poulains sélectionnés dans différents championnats.

Le 22 octobre 2022, les Eléphants footballeurs seront opposés au Mena du Niger en match aller à Niamey. Le match retour est prévu le 29 octobre 2022 à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne.

Lors de cette conférence de presse, l’entraîneur des Eléphants U23, Emerse Faé avait à sa côtés Abdoulaye Méité, son ancien coéquipier en équipe nationale, qui est actuellement manager général de l’équipe des U23.

Le Maroc accueille la CAN U23 en juin 2023. A l’issue de cette compétition les trois premières équipes pourront participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L’équipe des Eléphants U23 était vice-championne de l’édition précédente.

Voici la liste des joueurs :

GARDIENS DE BUT :

1 Koné Mohamed (SOA)

2 Fofana Issa (Al Hilal)

3 Tolla Franck (E.S Bafing)

DEFENSEURS

4 Doua Seniko Roméo (Lys Sassandra)

5 Tolikpaley Luc (Lys Sassandra)

6 Coulibaly Souleymane (Asec)

7 DoumbiaVayanga (Stade d’Abidjan)

8 Zouzou Landry (AFAD)

9 Sylla Aboubacar Kalhil (OH Louvain)

10 Legbo Dimitri Christian (Ararat)

11 Yabré Mohamed (SOA)

MILIEUX

12 Debohi Dieudonné (SM CAEN)

13 Djiré Abdoulaye (RCA)

14 Bada Arthur (Asec)

15 Zoungrana Mohamed (Asec)

16 Doumbia Arafat (SOA)

17 Sidibé Alpha (FC San-Pedro)

18 Sogodogo Yaya (SOA)

ATTAQUANTS

19 Sanogo Abdoulaye (SOL FC)

20 Karamoko Ben Guel (Stade d’Adjamé)

21 Kouyaté Ben Guel (Stade d’Abidjan)

22 Coulibaly Koro (SOL FC)

23 Karamoko Sankara William (Asec)

24 Traoré Seydou (Racing club Abidjan)

25 Serebé Yacabo Valentin (Zoman FC)