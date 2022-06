La CAF fait un nouveau pas de géant vers l’essor du football africain, grâce à sa stratégie de formation des entraineurs. 23 des meilleurs entraîneurs africains participent actuellement à l’illustre Licence Pro de la CAF.

La Confédération Africaine de Football accueille actuellement 23 des meilleurs entraineurs du continent pour le module final du premier diplôme d’entraîneur « CAF Pro » à Rabat, au Maroc.

La formation s’effectue en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

C’est une première du genre pour le. Pour l’obtention de la certification la plus élevée du système de formation des entraîneurs de la CAF, les esprits du football les plus respectés sur le continent africain se sont réunis en vue d’obtenir lele plus élevé de la CAF ; ce qui équivaut à toute qualification d’entraîneur de haut niveau dans le monde.