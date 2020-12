La formation politique de Thomas Lubanga, Union des Patriotes Congolais et ses alliés, soutiennent les démarches entreprises par président Félix Tshisekedi pour le gouvernement d’Union sacrée de la nation.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, cette formation politique encourage le chef de l’État Félix Tshisekedi, de continuer dans ses démarches qui visent l’amélioration des conditions vitales de la population congolaise.

«l’ UPC et alliés marquent leur pleine adhésion et leur soutien sans faille aux réformes entrevues notamment à celles qui ont trait au retour durable de la paix. UPC et alliés encouragent le chef de l’État à aller de l’avant sans se laisser embarrasser par un juridisme stérile et de considérer que ce n’est pas l’homme qui est fait pour la loi mais la loi pour l’homme » peut-on lire dans la déclaration signé par Thomas Lubanga et autorité morale de ce parti politique.

Thomas Lubanga se dit prêts à mobiliser ses militants partout sur l’étendue de la République Démocratique du Congo pour qu’eux également participent massivement dans ces réformes.

Il sied de noter que, cette mise au point de l’UPC intervient quelques jours après le discours du chef de l’Etat Félix Tshisekedi dans le cadre de la conclusion des consultations nationales qu’il avait convoquée depuis le 02 novembre dernier.