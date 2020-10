Le chef de l’État Félix Tshisekedi, a annoncé ce jeudi 8 octobre 2020, au cours d’une conférence de presse qu’il a tenue à Goma ou il séjourne depuis lundi, l’annulation de toutes les décisions prises jusqu’ici sur Minembwe.

« Pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Je ne peux pas laisser mon peuple en danger. J’ai décidé d’annuler ce qui a été fait jusqu’ici pour Minembwe », a déclaré le Chef de l’État Félix Tshisekedi qui a aussi annoncé la mise sur pied d’une commission des experts scientifiques non originaires du coin qui vont travailler avec l’appui des autochtones pour retracer toutes les limites du territoire.

Le président de la République a aussi mis en garde contre toute manipulation de la population, avant de souligner qu’il accorde une attention particulière aux opérations de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion Communautaire, (DDRC), des ex combattants des groupes armés à l’Est du pays et à d’autre coins de la République Démocratique du Congo.

Il sied de signaler que le chef de l’Etat Félix Tshisekedi a affirmé au cours de cette conférence, avoir obtenu un financement de 50 millions de dollars américains pour la réalisation du programme DDRC, avant d’annoncer la nomination dans les prochains jours d’un Coordinateur de ce programme .