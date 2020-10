Les pétroliers producteurs ont contribué au Trésor Public à la fin juin 2020, avec des recettes de l’ordre de 121,7 milliards de FC contre une prévision linéaire de 221,3 milliards de FC. Ainsi, il se dégage un taux de réalisation de 55,0%.

Selon JB. Mayo ministère du Budget qui a livré cette information à la presse, les réalisations de recettes des pétroliers producteurs comprennent la quote-part fiscale représentant 38,3% pour la Direction Générale des Impôts (DGI), au titre d’Impôt sur le bénéfice et profit (IBP) et la quote-part non fiscale de 61,7% pour la Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales, Judiciaires et de Participation (DGRAD).

Selon la clé de répartition de ces recettes non fiscales, la marge distribuable se chiffre à 35,7 milliards de francs congolais ; les royalties à hauteur de 12,9 milliards de FC ; les dividendes on shore (15,9 milliards de FC) et la participation off shore à hauteur de 10,7 milliards de francs congolais.

Source: Zoom Eco