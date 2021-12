Financial Afrik décerne le prix du PDG de l’année à l’homme d’affaires malgache Ylias Akbaraly

L’homme d’affaires malgache Ylias Akbaraly s’est vu attribuer le prix du PDG de l’année à la fois par le jury du journal panafricain spécialisé dans l’information financière, Financial Afrik et le vote du public, lors d’une cérémonie organisée dans la capitale mauritanienne, Nouakchott.

Financial Afrik Awards est un événement qui réunit chaque année, depuis 2018, des experts, décideurs, propriétaires de banques, compagnies d’assurances, institutions publiques, fonds d’investissement, en plus des cadres et décideurs en Afrique et dans le monde.

La quatrième édition de la cérémonie des Financial Afrik Awards a été organisée dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, où les noms de 100 personnalités, qui font la transformation de l’Afrique en 2021 ont été annoncés, dans 17 domaines, dont le banquier de l’Année, l’Economiste de l’année et le Directeur exécutif de l’année.

La cérémonie s’est déroulée sous le haut patronage du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, en partenariat avec le ministère mauritanien de l’économie, et la participation de plus de 200 personnalités du monde des affaires et de la finance, outre plus de 1.000 personnalités du monde entier ayant pris part à distance à cet événement.

Selon le vote du public et le jury, Ylias Akbaraly s’est accaparé la première place dans la catégorie PDG.

Président de Redland Group, Ylias Akbaraly a réussi à transformer le groupe économique de sa famille en l’un des plus grands groupes en croissance à Madagascar et dans l’océan Indien.

Après avoir acquis Thomson Broadcasting en août 2018, Redland est devenu un groupe de standards mondiaux.

Le groupe est présent en France, aux Etats-Unis, aux Emirats Arabes Unis, en Afrique et dans l’Océan Indien. C’est un groupe mondial actif dans plusieurs domaines dont les plus importants sont l’industrie, la finance, l’énergie, la technologie, le tourisme, l’aviation, l’immobilier et la radiodiffusion.

Ylias Akbaraly a participé à la discussion consacrée au thème « Afrique 2050 Enjeux et défis », aux côtés du ministre mauritanien de l’Économie Othmane Kane et du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Cheikh Akbar Ould Moulay Taher.

Akbaraly a présenté sa vision de l’Afrique à l’horizon 2050, soulignant que « le progrès et la croissance sont importants, mais nous ne devons pas abandonner nos traditions africaines et notre culture authentique ».

Et d’ajouter: « Nous devons également aller au-delà du contrat dans nos relations avec n’importe quel pays du monde, car nous avons d’énormes capacités auxquelles nous devons croire ».

Pour sa part, le ministre mauritanien des Affaires économiques a souligné que la célébration de l’économie mauritanienne et de ses pionniers par le jury du Financial Afrik International Investment Forum s’inscrit en droite ligne avec les politiques de développement du président mauritanien, qui ont permis d’améliorer les performances économiques et financières du pays, en s’appuyant sur sa vision globale pour le développement du pays.

Le ministre a ajouté que la politique du président a permis de lancer d’importants chantiers de réforme que le gouvernement mauritanien, mené par Mohamed Ould Bilal a lancés.

La liste des personnalités pour l’année 2021 comprenait le ministre des Affaires économiques, Osmane Mamoudou Kane, le gouverneur de la Banque centrale, Cheikh Akbar Ould Moulay Taher, et la Directrice de la Banque générale de Mauritanie, Leila Bouamatou.