Portés par les exploits de l’international Sadio Mané, un but et une passe décisive, les Lions de Teranga ont fait la différence dans cette rencontre de demi-finale très intense face aux Étalons de Burkina Faso au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.

Très ému par le sacre de ses compatriotes (3-1) au stade Ahmadou Ahidjo, Niang Kharagne appelle les sénégalais à se mobiliser pour la victoire des Lions de Teranga le Dimanche. Les joueurs lui font confiance pour la mobilisation, Sadio Mané lui a donné son maillot, signe de confiance pour ce jeune influenceur qui vante les mérites du Sénégal sur les plates-formes numériques.

Le pays de Macky Sall est en finale. Une victoire accrochés à la pause par de vaillants Étalons, les hommes du coach Cissé ont fait la différence dans une fin de match folle avec des belles actions dans les deux équipes. Auteur d’un but et une passe décisive, l’international sénégalais Mané a porté sa sélection en finale de la Can Cameroun 2021. Le Sénégal tentera donc d’accrocher sa première étoile dimanche.

Pour rappel, le Sénégal affrontera le Cameroun ou l’Égypte en finale le dimanche 6 février au stade d’Olembe à Yaoundé.

