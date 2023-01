Fespaco : 170 films sélectionnés pour 11 catégories

La sélection officielle des films à compétir pendant la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a été dévoilée par le comité d’organisation.

La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), se tiendra du 25 février au 04 mars 2023. 170 films issus de trente-cinq pays africains et de la diaspora ont été retenus des 12 000 inscrits à la base. Ils devront concourir dans 11 catégories à l’occasion de la 28e édition du Fespaco.

Il s’agit, entre autres, de 15 longs métrages de fiction, 22 films d’écoles du cinéma, 11 séries télévisées, 16 films d’animation, 14 films panorama, 31 films Fespaco shorts, 12 films dans la catégorie burkinabé, 11 films perspectives, 14 films documentaires.

Cette édition du Fespaco se tiendra sous le thème « Cinéma d’Afrique et culture de la paix ». Plusieurs activités meubleront cet évènement à savoir le marché international du cinéma et de l’audiovisuel, les contes professionnels et des tables rondes, la projection des films dans les salles ouvertes au grand public, une galerie marchande, des visites touristiques, des master class.

Le comité d’organisation précise que, cette 28e édition mettra à l’honneur de nombreux prix, entre autres, le premier prix pour l’Etalon d’or de Yennenga dans la catégorie long métrage de fiction, accompagné d’un trophée et d’une enveloppe de vingt millions de FCFA ; le deuxième prix, l’Etalon d’argent de Yennenga, composé d’un trophée et d’une somme de dix millions de FCFA ; le troisième prix, l’Etalon de bronze de yennenga, composé d’un trophée.