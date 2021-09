Felwine Sarr parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde en 2020

L’universitaire sénégalais et sa collègue française Bénédicte Savoy figurent dans la catégorie des « Pionniers » du classement annuel établi par Time, le célèbre magazine américain.C’est la consécration du travail des auteurs du « Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle ». Le document, commandité par le président Emmanuel Macron, est censé préparer le terrain pour « des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain ».

Sur Twitter, Felwine Sarr, qui enseigne actuellement à l’Université américaine de Duke, a accueilli la nouvelle avec humilité : « Notre contribution au débat sur la restitution du patrimoine africain nous vaut avec Bénédicte Savoy d’être dans le TIME 100 ».

L’idée de rendre à l’Afrique des objets culturels, conservés dans des musées de l’Hexagone, a germé dans la tête du chef de l’Etat français à la suite de son discours prononcé à l’Université de Ouagadougou, au Burkina Faso, le 28 novembre 2017.

Le jeune président s’était alors fixé un délai de cinq ans pour l’entame du processus de restitution. Le 17 décembre 2020, l’Assemblée nationale française a adopté, en lecture définitive, le projet de loi portant sur la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal.

En conséquence, Emmanuel Macron a décidé de restituer 26 œuvres réclamées par les autorités béninoises. Ces artefacts sont des prises de guerre du général Dodds dans le palais de Béhanzin en 1892.

Il s’agit de sculptures royales anthropomorphes, de trônes et sièges, de la porte du palais royal d’Abomey, d’autels portatifs, de récades (bâtons de danse guerrière) et d’autres objets.

Outre Felwine Sarr, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice Générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et la chanteuse béninoise Angélique Kidjo font partie des 100 personnalités les plus influentes du monde en 2020 respectivement dans les catégories « Leaders » et « Titans ».