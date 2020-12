Félix Tshisekedi a remercié le Roi Mohammed VI du Maroc pour avoir inclus la RDC parmi les 20 pays africains bénéficiaires du soutien du Royaume de Maroc dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, au cours d’une audience qu’il a accordée , mardi, au ministre délégué au ministère des Affaires étrangères, coopération africaine et des Marocains de l’étranger, M. Mohcine Jazouli.

Selon le service de communication de la Présidence de la République, M. Mohcine Jazouli était porteur d’un message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI auprès du Chef de l’Etat.

L’émissaire du roi Mohammed VI a rappelé les relations fortes et historiques qui lient les deux Chefs d’État, les deux peuples et les deux pays.

Au sujet de l’état de coopération entre Kinshasa et Rabat, l’émissaire du Roi de Maroc a affirmé qu’il reste historique et doit être renforcé dans la mesure où, au niveau de la diplomatie, il y a le renforcement dans le domaine technique et économique.