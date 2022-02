Le président de la République Félix Tshisekedi a consacré sa journée de lundi 21 Février 2022 à la Jeunesse sportive congolaise, pour avoir reçu, tour à tour, à la Cité de l’Union africaine, l’équipe nationale, les léopards, du “basketball sur fauteuil”, versions masculine et féminine ainsi que les équipes des jeunes ayant participé au 1er championnat panafricain scolaire organisé par la FIFA.

Les léopards du “basketball sur fauteuil”, une équipe composée des jeunes vivants avec handicap, ont à cette occasion, présentée au président de la République le trophée qu’ils ont gagné, en occupant la 3 ème place derrière l’Égypte et l’Afrique du Sud. Ils lui ont également remis un maillot et une médaille en bronze.

Le président de la République les a félicités pour leur performance, avant de les rassurer de son soutien et de l’accompagnement du gouvernement et de toute la nation congolaise dans leurs aventures sportives. « Je vous promets une prime, et ce sera ainsi avec toutes les autres disciplines sportives qui nous ramèneront des trophées », leur a dit le Chef de l’État Félix Tshisekedi.

Serge Nkonde ministre des Sports a, pour sa part, rassurée quant aux dispositions tant matérielles que financières mises à leur disposition par le gouvernement.

Le Président de la fédération congolaise de basketball sur fauteuil, Gégé Kizubanata, a informé que cette équipe a effectué ce lundi le déplacement d’Afrique du Sud où elle va livrer, mercredi, un match contre l’équipe correspondante d’Afrique du Sud, dans le cadre des éliminatoires U23 pour la coupe du monde.