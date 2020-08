Le chef de l’Etat Félix Tshisekedi, a, dans son adresse aux étudiants de l’Université de Kinshasa, lundi au campus de cette alma mater, réaffirmé sa ferme détermination et son engagement à améliorer les conditions d’études et de vie des étudiants.

Il a dit aux étudiants, qu’il est venu les saluer, se rendre personnellement compte de l’avancement des travaux de réhabilitation des homes et de l’effectivité de la reprise des cours, interrompus depuis janvier 2020 à la suite des échauffourées sur le campus et de la pandémie à la maladie à Coronavirus.

Le Président de la République a ensuite exhorté les étudiants, cadres de demain, à faire bon usage des bâtiments réhabilités, de manière à permettre à leurs jeunes sœurs et frères qui les succéderont d’étudier et de vivre également dans de bonnes conditions.

Le chef de l’État leur a ensuite lancé un appel pressant, en ce qui concerne la stricte observance des règles barrières contre la pandémie de la COVID-19, afin d’éviter la propagation dans leurs familles et milieux de vie respectifs de cette maladie mortelle.

Visite de homes

Aussitôt arrivé au campus de l’Université de Kinshasa, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été salué au Plateau du campus, devant l’auditoire des étudiants de G2 et G3 en droit, par les membres des corps académique et scientifique, avec à leur tête, le Pr. Recteur Daniel Ngoma ya Nzuzi.

Il a ensuite visité le home 2, plus spécialement la chambre 202 qu’occupait son défunt père, feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, alors étudiant à l’Université Lovanium, devenue l’Université de Kinshasa (UNIKIN).

Il a ensuite visité l’auditoire des étudiants de G3/Economie, où il s’est rendu compte de l’effectivité de la reprise des cours, car surprenant ainsi le Pr Antoine Kamiantaku, doyen de la faculté, en train de dispenser le cours de la « Méthode quantitative » en économie.

Le Chef de l’État a clôturé sa ronde par la visite de l’auditoire des étudiants en L2, faculté de droit, où le Pr. Lutumba wa Lutumba enseignait le cours de la « Déontologie des avocats ».

Créée en 1954, à l’époque coloniale sous l’appellation de l’Université Lovanium, l’Université de Kinshasa compte aujourd’hui 31 mille étudiants répartis dans 12 facultés.

Parmi les homes réhabilités, on note 9 bâtiments sur le plateau, disposant chacun de 60 chambres, des homes 150, 80, 10 et le Vatican. Les travaux effectués sont, à en croire les ingénieurs trouvés sur place, les appareillages, les toilettes, les douches, l’aménagement extérieur, l’agrandissement des bornes fontaines, la pelouse, la lumière extérieure etc.

Dans la suite du Chef de l’État, on a noté la présence de Thomas Luhaka Losendjola, ministre de l’enseignement supérieur et universitaire, Amos Mbayo, ministre des Sports, du Directeur de cabinet a.i du Chef de l’État, Désiré Kashmir Kolongele Eberande et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila.

Source: ACP