FECOFA : la présidente de l’As V.Club Bestine Kazadi a échangé avec Constant Omari

Bestine Kazadi présidente de Coordination de l’As V.Club de Kinshasa, a échangé mercredi 05 août 2020 avec le président de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), Constant Omari.

Pendant une heure, les deux personnalités ont échangé sur l’organisation du club, l’harmonisation de contrats et la création d’une équipe de football féminine. Après son élection à la tête de V.Club, Bestine Kazadi ne dort pas sur ses lauriers. La nouvelle présidente ne cesse de se battre pour mettre ce grand club du pays et du continent dans de bonnes conditions y compris matérialiser sa vision.

« J’ai promis de m’y engager à harmoniser tous les contrats du club et de venir les déposer à la Fecofa pour être revisités avant de les transcrire dans le TMS (Transfer matching system ou système de correspondance de transfert) dans le souci de la protection d’une garantie juridique», a-t-elle affirmé devant la presse.

Bestine Kazadi voudrait également doter les « Bana Vea» d’une équipe féminine de football.« L’AS V.Club se dotera à moyen et à long terme d’une équipe de football féminin. Nous devons nous organiser et discuter avec les personnes qui sont déjà en charge de la gestion des équipes féminines et voir comment mettre nos compétences ensemble pour avoir une équipe féminine compétitive performante et qui fera la fierté de la RDC »,a-t-elle annoncé.