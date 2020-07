FECOFA : Constant Omari organise une série de séminaires de formations pour des éducateurs et les entraîneurs

Éducateurs et entraîneurs à l’école de formation et de recyclage du 9 au 29 juillet, C’est la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association (Fecofa) organisera une série de séminaires de formations et de recyclages pour des éducateurs et entraîneurs.

Cette série de séminaires sont prévus du 9 au 29 juillet soit pendant trois semaines. Cette formation se déroulera à la salle de conférence de cette instance sportive et en ligne. C’est ce qu’annonce la cellule de Communication de la fédération hier lundi 6 juillet 2020.

« La répétition est la mère des sciences », dit-on. Cet adage est mieux cerné par la Fecofa et tombe à pic avant le démarrage de la saison sportive le 1er août sauf changement de dernière minute.

Sélectionneurs, entraîneurs des équipes évoluant à la Ligue nationale de football (Linafoot) en Division 1 et 2, préparateurs physiques, entraîneurs du football féminin seniors, des entraîneurs des Ligues et Ententes, des éducateurs des structures et Centres de formation, préparateurs de gardien de but et les personnels médicaux œuvrant au sein des équipes de football y prendront part.

Tout se fera avec le strict respect des lois édictées par le Gouvernement et les gestes-barrière.