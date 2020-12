Steve Mbikayi annonce la création d’un comité de crise au sein du Front Commun pour le Congo (FCC), sera mis sur pied dans les heures qui suivent » pour reconsolider le président Félix Tshisekedi et le sénateur Joseph Kabila.

A en croire le ministre en charge des affaires humanitaires, cette démarche est une « Révolution de Palais » qui s’exécutera en plusieurs étapes après leur dernier échec à l’Assemblée nationale.

« Il y a un groupe de caciques qui a failli à sa mission et nous a emmené à la débâcle. Nous allons mettre de côté tous ces caciques et, dans les heures qui viennent, une nouvelle coordination va être mise sur pieds. Et lorsque la crise sera jugulée, nous ferons rapport à l’autorité morale qui pourra voir dans quelle mesure désigner une coordination définitive » dit-il.

Steve Mbikayi, président du parti travailliste (PT), insiste que cette nouvelle coordination aura pour mission principale de réconcilier Tshisekedi et Kabila. Mais également tous les cadres du FCC à la maison.