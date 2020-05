Fayulu alerte que la RDC est à feu et à sang et déplore les poches d’insécurité dans plusieurs villes du pays

Dans son tweet de jeudi 21 mai 2020, Le président de l’Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDE) peint un tableau sombre de la situation sécuritaire qui prévaut en République Démocratique du Congo.

Martin Fayulu qui alerte que le pays est à feu et à sang, déplore les poches d’insécurité dans plusieurs villes du pays, les massacres des populations en Ituri et l’incursion des troupes étrangères qui sèment terreur et désolation.

« La RDC est à feu et à sang : massacres en Ituri, insécurité croissante dans les grandes villes, troupes étrangères en expédition dans les quatre coins du pays, incompétence dans la gestion du COVID19, corruption endémique…Vous avez détourné la volonté du peuple pour cela ? », s’est-il interrogé.

Pour rappel, le vice-premier ministre de l’Intérieur et sécurité, Gilbert Kankonde a été entendu mardi 19 mai dernier, au niveau de la commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale présidé par l’honorable Jeannette Kabila sur des cas de criminalité grandissante dans les grandes villes (Kinshasa, Lubumbashi et Goma).

