Des actes de vandalisme ont été perpétrés mardi 21 septembre au siège national du parti politique de Martin Fayul, l’Engagement pour la citoyenneté et le développement(ECiDé ), situé sur le boulevard Triomphal en face du stade des Martyrs.

La formation politique de Martin Fayulu, pointe du doigt les militants de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), comme responsable de ces actes.

Selon l’honorable Ados Ndombasi, les militants du parti au pouvoir, se sont attaqués au siège de l’ECiDé pendant leur marche de cet après-midi en soutien aux institutions qui avait pour point de chute le Palais du peuple.

« Au cours de leur marche le mardi 21 septembre dont le gouverneur avait pris acte et dont le point de chute est le Palais du peuple, les militants de l’UDPS ont gratuitement attaqué à coup de cocktails Molotov, détruit des vitres et portes, et vandalisé le siège de notre parti emportant plusieurs biens, notamment des chaises et des ordinateurs », a-t-il déploré.

Joint par nos confrères de média Congo, un cadre du parti présidentiel, s’est réservé de tout commentaire. Pour l’instant, plusieurs éléments de la police sont stationnés devant le siège de la formation politique de Martin Faulu l’ECidé.