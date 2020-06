FAO : la RDC non éligible à l’allocation de 176 millions USD du FEM aux neuf pays

Le pays de Félix Tshisekedi n’est pas éligible aux fonds (176 millions USD) alloués par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) à 24 projets de résilience de l’agriculture et des systèmes alimentaires au changement climatique.

Mis en œuvre avec l’appui de la FAO dans 30 pays, dont neuf d’Afrique, ils visent à protéger les moyens de subsistance des plus vulnérables. Le Burkina Faso, la Guinée, le Kenya, la Libye, Madagascar, la Mauritanie, le Maroc, la Tanzanie et la Tunisie sont les 9 pays africains qui bénéficieront de ce financement.

Les initiatives soutenues ont toutes un impact positif sur le climat et seront mises en œuvre en partenariat et en cofinancement avec les gouvernements de ces pays.

« Les projets approuvés sont conçus pour renforcer les systèmes alimentaires nationaux tout en produisant des bénéfices globaux pour l’environnement et la planète. Nous aiderons les petits agriculteurs, les pêcheurs et les forestiers à diversifier leurs moyens de subsistance, à renforcer leur résilience au réchauffement climatique et aux autres facteurs de stress tels que la covid-19 », a affirmé Qu Dongyu, le directeur général de la FAO.

Ce financement bénéficiera à 24 initiatives mises en œuvre dans une trentaine de pays sur les cinq continents avec l’appui de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).