Face aux impacts du Covid-19, l’Etat ivoirien envisage de soutenir les entreprises et soulager les populations

Au regard des conséquences négatives de la maladie à Coronavirus (Covid-19) sur l’environnement économique et financier, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, a annoncé lundi, après une évaluation, un soutien à l’outil économique du pays et des actes pour soulager les populations, dans une déclaration.« J’ai instruit le Premier ministre de me faire une évaluation de l’impact économique et financier, en concertation avec le secteur privé, en vue de soutenir notre outil économique et soulager les populations », a déclaré M. Alassane Ouattara dans un message diffusé à la télévision nationale.

Il a annoncé le renforcement du dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national, d’un montant de 95,880 milliards de FCFA, qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie.

Ce fonds devrait en outre permettre de garantir une meilleure prise en charge des malades, d’isoler et suivre les personnes qui ont été en contact avec ces malades, et aussi de poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l’abri de la contamination.

La pandémie du Covid-19 affecte l’économie internationale. L’on observe déjà un ralentissement du commerce avec des conséquences sur la production locale ou la fourniture de services, couplé avec les décisions prises par les entreprises et l’État pour réduire la chaîne de transmission du virus.

La maladie du Covid-19 a entraîné par ailleurs la fermeture de certaines entreprises. Pour rompre la chaîne de transmission du virus COVID-19, le Patronat ivoirien invite les acteurs du secteur privé à appliquer les mesures sanitaires édictées par l’État de Côte d’Ivoire.

Le Patronat ivoirien a déjà invité les entreprises à lui remonter leurs préoccupations à travers une adresse e-mail: covid19@cgeci.ci qu’il a créé, exhortant toutefois les chefs d’entreprises à être de vrais leaders dans les actions visant à combattre la propagation du virus COVID-19.

