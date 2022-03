Expo Dubaï 2020 : le président Félix Tshisekedi attendu à Dubai ce lundi

Félix Tshisekedi est attendu ce lundi 21 mars à Dubai. Il assistera à la journée consacrée à la République Démocratique du Congo l’ Expo Dubaï 2020 prévue mardi.

« Connecter les Esprits, Construire le Futur », est le thème général retenu pour, l’Expo 2020 à Dubai. Il sied de signaler que, c’est la première Exposition universelle dans cette région du monde.

Plus de 200 exposants sont prévus y compris des nations, des organisations multilatérales, des entreprises et des établissements d’enseignement.

Le cabinet de la présidence de la République annonce également la signature des accords commerciaux entre la RD Congo et les Émirats Arabe unis où séjournent déjà plusieurs membres du gouvernement.

A en croire le président congolais, cette expérience est une opportunité pour « mettre en valeur les opportunités d’investissements viables et durables en RDC ». Le pays va se présenter en «Pays-Solution». L’expo devrait également servir de vitrine « pour le rayonnement de la culture congolaise.

« Nous faisons battre le cœur de l’Afrique », est le thème choisi par la RDC pour cet évènement. L’appel de la délégation congolaise est plus explicite: « Rencontrez le peuple congolais, dynamique, créatif et innovant, plongez dans une magnifique nature et explorez la musique en dansant au rythme de la République démocratique du Congo ».