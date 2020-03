Evolution du coronavirus en Afrique

Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée. Avec cet article, mis à jour régulièrement, APA suit pour vous l’évolution du Covid-19 sur le continent.Nombre de pays touchés : 43

Nombre de cas recensés : 1680

Nombre de décès : 51

Afrique du Sud

128 nouveaux cas de coronavirus détectés ce lundi. La nation arc-en-ciel en est désormais à 402 cas confirmés.

Maroc

Le Royaume a recensé 19 nouveaux cas de Covid-19. Le total s’élève à 134 cas positifs.

Burkina Faso

Le pays des hommes intègres a effectué 24 tests positifs du coronavirus. Le Burkina compte 99 cas officiels.

Tunisie

Le bilan passe à 89 cas après le dépistage positif de 14 personnes.

Cameroun

Le Cameroun a constaté 16 nouveaux cas de Covid-19. Dans ce pays de l’Afrique centrale, il y a maintenant 56 cas positifs.

Nigeria

6 nouvelles infections y ont été répertoriées et un patient est finalement décédé. Le Nigeria a dénombré 36 cas positifs.

Côte d’Ivoire

11 nouveaux cas de coronavirus ont été inventoriés. La Côte d’Ivoire a signalé, depuis l’apparition de la maladie sur son territoire, 25 cas positifs.

Ghana

Un nouveau cas de Covid-19 porte à 24 le total du Ghana.

Togo

2 nouveaux cas notés ce lundi. Avec l’addition des cas précédents, le Togo a dénombré 18 malades du coronavirus.

Madagascar

Dans la Grande île, il y a 9 nouveaux cas. Au total, 12 Malgaches souffrent du Covid-19.

Guinée

2 nouveaux cas y ont été annoncés pour un total de 4 personnes positives.

Zimbabwe

Ce lundi, ce pays de l’Afrique australe a enregistré un décès dû au coronavirus. Pourtant, le Zimbabwe ne compte que deux cas actifs.

Gambie

Dans ce pays ouest-africain, les autorités ont déclaré un nouveau cas et un décès. La victime est un imam de 70 ans originaire du Bangladesh. Ce dernier était « arrivé du Sénégal le 13 mars en tant que prédicateur », a indiqué le ministère gambien de la Santé. Officiellement, il ne reste qu’un seul patient du Covid-19 en Gambie.