Evolution du coronavirus en Afrique

Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée. Avec cet article, mis à jour régulièrement, APA suit pour vous l’évolution de la Covid-19 sur le continent.

NOMBRE DE PAYS TOUCHÉS



54

NOMBRE DE CAS RECENSÉS

371.753

NOMBRE DE DÉCÈS

9466

Afrique du Sud : Cas (131.800) – Guérisons (67.094) – Décès (2413)

La nation arc-en-ciel annonce ce samedi 7210 cas et 73décès.

Algérie : Cas (12.968) – Guérisons (9202) – Décès(892)

283 nouveaux tests positifs ont été effectués aujourd’hui. En plus, il y a eu 7 décès.

Angola : Cas (259) – Guérisons (81) – Décès (10)

Ce samedi, Luanda rapporte 47 cas.

Bénin : Cas (1124) – Guérisons (295) – Décès (14)

Dans l’ex-Dahomey, il y a 71 cas supplémentaires.

Botswana : Cas (92) – Guérisons (25) – Décès (1)

Dans ce pays de l’Afrique australe, pas de cas signalés.

Burkina Faso : Cas (941) – Guérisons (830) – Décès(53)

Au pays des hommes intègres, c’est le statu quo.

Burundi : Cas (170) – Guérisons (115) – Décès (1)

Ce pays recense 26 infections.

Cabo Verde : Cas (1091) – Guérisons (568) – Décès (12)

Dans cet archipel, 64 cas et 2 décès sont confirmés ce samedi.

Cameroun : Cas (12.592) – Guérisons (10.100) – Décès(313)

Au pays de Paul Biya, on ne mentionne aucun cas.

Centrafrique : Cas (3429) – Guérisons (699) – Décès (45)

En République Centrafricaine, 89 cas et 5 morts sont annoncés.

Comores : Cas (272) – Guérisons (161) – Décès (7)

Les îles Comores ne confirment aucun cas.

Congo : Cas (1087) – Guérisons (456) – Décès (37)

Ce pays de l’Afrique centrale n’indique aucun cas.

Côte d’Ivoire : Cas (8944) – Guérisons (3722) – Décès (66)

205 cas de Covid-19 et 2 décès ont été notés ce samedi.

Djibouti : Cas (4643) – Guérisons (4348) – Décès (52)

Aujourd’hui, aucun nouveau cas n’est constaté.

Egypte : Cas (63.923) – Guérisons (17.140) – Décès (2708)

Dans ce grand pays de l’Afrique du nord, on déclare1168 cas et 88 morts.

Erythrée : Cas (191) – Guérisons (53) – Décès (0)

Après une longue durée, le virus a récemment refait surface. 24 cas sont détectés aujourd’hui.

Eswatini : Cas (745) – Guérisons (370) – Décès (8)

L’ex-Swaziland rapporte dix-sept cas.

Ethiopie : Cas (5570) – Guérisons (2015) – Décès (94)

Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), note 145 cas et 5 décès.

Gabon : Cas (5209) – Guérisons (2327) – Décès (40)

Dans le pays d’Ali Bongo, pas de nouveaux cas signalés.

Gambie : Cas (44) – Guérisons (26) – Décès (2)

Ce pays enclavé remarque un cas aujourd’hui.

Ghana : Cas (16.431) – Guérisons (12.257) – Décès(103)

Accra déclare ce samedi 597 nouveaux cas.

Guinée : Cas (5291) – Guérisons (4215) – Décès (30)

Conakry annonce 31 cas et 1 décès.

Guinée-Bissau : Cas (1614) – Guérisons (317) – Décès (22)

Ce pays lusophone confirme le rétablissement de 126 malades.

Guinée équatoriale : Cas (2001) – Guérisons (515) – Décès (32)

Malabo n’indique rien ce samedi.

Kenya : Cas (5811) – Guérisons (1936) – Décès (141)

Ce pays de l’Afrique de l’est a communiqué 278contaminations et 4 décès.

Lesotho : Cas (24) – Guérisons (4) – Décès (0)

Dans cet Etat enclavé, il n’y a rien aujourd’hui.

Liberia : Cas (729) – Guérisons (291) – Décès (34)

Monrovia rapporte 45 cas ce samedi.

Libye : Cas (727) – Guérisons (171) – Décès (18)

Tripoli décompte aujourd’hui quatorze cas.

Madagascar : Cas (2005) – Guérisons (907) – Décès (16)

Dans la Grande île, 83 cas sont attestés ce jour.

Malawi : Cas (1038) – Guérisons (260) – Décès (13)

Ce samedi, 33 cas sont rapportés.

Mali : Cas (2118) – Guérisons (1398) – Décès (113)

Ce pays ouest-africain recense 58 infections.

Maroc : Cas (11.877) – Guérisons (8723) – Décès (220)

Ce samedi, 244 personnes ont contracté le virus dans le Royaume. Et deux patients sont morts.

Maurice : Cas (341) – Guérisons (326) – Décès (10)

A l’île Maurice, aucun cas n’a été détecté ce jour.

Mauritanie : Cas (4025) – Guérisons (1344) – Décès (121)

La République islamique déclare 118 cas et 1 décès.

Mozambique : Cas (816) – Guérisons (223) – Décès (5)

Maputo ne constate aujourd’hui pas d’infections.

Namibie : Cas (136) – Guérisons (22) – Décès (0)

Cet Etat dénombre quinze cas ce samedi.

Niger : Cas (1062) – Guérisons (924) – Décès (67)

Niamey déclare trois contaminations.

Nigeria : Cas (24.077) – Guérisons (8625) – Décès(558)

Ce grand pays de l’Afrique de l’ouest fait part de 779cas et 4 décès.

Ouganda : Cas (848) – Guérisons (761) – Décès (0)

Kampala constate quinze cas ce samedi.

RD Congo : Cas (6690) – Guérisons (937) – Décès(153)

Kinshasa annonce aujourd’hui 138 cas et 4 morts.

Rwanda : Cas (878) – Guérisons (413) – Décès (2)

Le pays de Paul Kagamé déclare vingt cas.

Sao Tomé-et-Principe : Cas (713) – Guérisons (219) – Décès (13)

Ce pays insulaire du Golfe de Guinée recense un cas.

Sénégal : Cas (6459) – Guérisons (4255) – Décès (102)

Ce samedi, le Sénégal a réalisé 1009 tests dont 105 sont positifs. Il s’agit de 84 cas contacts suivis et 21 cas issusde la transmission communautaire. En outre, quatrepatients ont rendu l’âme.

Seychelles : Cas (11) – Guérisons (11) – Décès (0)

Ce pays ne compte plus officiellement de cas actif.

Sierra Leone : Cas (1410) – Guérisons (937) – Décès(59)

Cette nation anglophone indique ce samedi seize cas.

Somalie: Cas (2878) – Guérisons (868) – Décès (90)

Les autorités sanitaires n’ont rien déclaré.

Soudan : Cas (9257) – Guérisons (4014) – Décès (572)

Khartoum n’annonce rien aujourd’hui.

Soudan du Sud : Cas (1942) – Guérisons (224) – Décès(36)

Le dernier Etat africain indépendant n’indique pas de contaminations.

Tanzanie : Cas (509) – Guérisons (183) – Décès (21)

Ce pays n’annonce rien depuis plusieurs jours.

Tchad : Cas (865) – Guérisons (778) – Décès (74)

Dans cet Etat dirigé par Idriss Déby, rien à signaler.

Togo : Cas (615) – Guérisons (396) – Décès (14)

Les autorités sanitaires indiquent vingt-quatre cas positifs.

Tunisie : Cas (1168) – Guérisons (1025) – Décès (50)

Tunis annonce aujourd’hui quatre cas.

Zambie : Cas (1531) – Guérisons (1233) – Décès (21)

Lusaka ne rapporte pas de contaminations.

Zimbabwe : Cas (567) – Guérisons (142) – Décès (6)

Dans ce pays de l’Afrique australe, il y a six nouveaux porteurs du virus.