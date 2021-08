Aimé Boji Sangara, ministre d’État, ministre du budget, sera auditionné ce jeudi 26 août par la commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale.

Le ministre d’État, ministre du budget, sera auditionné dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de l’état de siège en vigueur dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. Devant les députés nationaux membres de la commission défense et sécurité et d’autres élus qui prennent part à ces travaux, Aimé Boji devra s’expliquer sur la programmation des fonds alloués aux opérations militaires dans les deux provinces sous état de siège depuis le 06 mai dernier.

Depuis l’évaluation de l’état de siège, le ministre de la défense, le ministre d’Etat à la justice, le VPM de l’intérieur représenté par le vice-ministre de l’intérieur ont été entendus par la commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale. Le Chef d’état-major général de l’armée et les deux gouverneurs militaires des provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu ont été aussi auditionnés. Le ministre des finances Nicolas Kazadi a également été auditionné.

Il sied de noter qu’à la fin de ces auditions, un rapport détaillé sera déposé au de Mboso en vue de son examen en plénière. Rappelons aussi que l’Assemblée nationale avait autorisé mardi dernier, la prorogation de l’état de siège pour la sixième fois consécutive.