Ethiopie : les rebelles avancent vers Addis-Abeba

Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et l’Armée de libération oromo (Ola) se sont emparés dimanche de la ville de Shewa Robit située à 220 kilomètres au Nord de la capitale éthiopienne.La force conjointe, lourdement armée, a pris possession sans coup férir de Shewa Robit. En l’absence de l’armée régulière éthiopienne, le groupe Amhara Fano et d’autres milices n’ont pu contenir l’assaut du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et de l’Armée de libération oromo (Ola), ont indiqué des témoins oculaires à APA.

Les rebelles tentaient, depuis la semaine dernière, de contrôler Shewa Robit. L’abandon du combat par les forces éthiopiennes dans la région de l’Amhara facilite leur avancée. Sous équipés, les groupes armés de l’Amhara sont donc livrés à eux-mêmes.