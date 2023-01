Ethiopie : des millions de chrétiens orthodoxes célèbrent l’Epiphanie

Plusieurs millions de chrétiens orthodoxes éthiopiens ont célébré jeudi l’Epiphanie, qui marque le voyage de Jésus-Christ de la Galilée au Jourdain et son baptême par Jean le Baptiste.Cette année, la célébration de l’Epiphanie, également appelée « Timket », a commencé mercredi après-midi, lorsque les Tabots (répliques de l’Arche des Alliances) de plusieurs églises sont venus passer une nuit ensemble dans des tentes.

Les prêtres qui portaient cérémonieusement les Talbots vers les lieux publics désignés étaient accompagnés par des dizaines de milliers de fidèles chantant et psalmodiant.

Les fidèles passent la nuit à assister à des prières nocturnes, notamment à la liturgie eucharistique, et des centaines de milliers de personnes participent à la fête principale du jeudi. Le patriarche de l’Eglise orthodoxe Abune Mathias a fait la bénédiction, la prière et a aspergé d’eau bénite les participants, avant de déclarer que « la célébration était un rappel de la nécessité de la paix, de la compassion et de l’amour ».

Des célébrations similaires ont eu lieu dans tout le pays, y compris dans la ville de Gondar, où des fidèles ont assisté à la fête dans des lieux prévus à cet effet.

Chaque Talbot est ensuite retourné à son église respective avec une cérémonie encore plus colorée, la foule scandant des chants spirituels.

La célébration de cette fête religieuse s’est terminée sans aucun problème de sécurité, selon un communiqué publié par la police fédérale éthiopienne.

L’Epiphanie éthiopienne/Timket est le quatrième patrimoine immatériel de l’humanité inscrit par l’UNESCO, après le Meskel, le système Geda et la Fichee Chambalala.