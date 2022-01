Ethiopie : découverte de fossiles d’animaux vieux de 2,3 millions d’années

Des fossiles de nombreux animaux vieux de 2,3 millions d’années ont été découverts avec des outils en pierre dans le sud de l’Ethiopie, ont annoncé mercredi des chercheurs.La découverte a été faite par l’équipe de recherche de l’Université d’Addis-Abeba dans la vallée de Yalda-Tume de la zone de Konsso dans l’état régional du Sud du pays. Les fossiles et les outils en pierre seraient âgés d’environ 2,3 millions d’années, selon l’équipe de recherche dirigée par l’archéologue, Alemsegged Beldados.

L’équipe a déclaré que cette dernière découverte fait de la vallée de Yalda-Tume l’un des principaux sites archéologiques d’Éthiopie où les plus anciens fossiles et outils en pierre ont été trouvés en un seul endroit et en grande quantité.

Selon l’équipe de recherche, des fossiles d’animaux marins et terrestres ont été trouvés sur le site archéologique. Il s’agit notamment d’ancêtres de plusieurs animaux d’élevage, d’éléphants et d’hippopotames.

Les chercheurs ont déclaré que la découverte de ces fossiles donne un aperçu révélateur des types d’animaux qui vivaient il y a 2,3 millions d’années. Les outils en pierre seraient la clé d’autres études concernant les processus de changements sociaux dans l’évolution culturelle préhistorique.

Mardi, l’université a remis les fossiles à l’Autorité pour la recherche et la conservation du patrimoine culturel (ARCCH), qui supervise les musées nationaux en Éthiopie.