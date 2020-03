Ethiopie: cours et tribunaux fermés pour cause de Covid-19

La Cour suprême éthiopienne a annoncé la fermeture des tribunaux fédéraux pour les 15 prochains jours, en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).Toutefois, les cas nécessitant une action urgente des tribunaux seront examinés, selon un communiqué publié par la Cour suprême et dont APA a obtenu copie jeudi.

D’autres affaires seront ajournées et de nouveaux dossiers ne seront pas acceptés dans les deux semaines à venir, a ajouté le communiqué.

L’Ethiopie compte désormais six cas confirmés de coronavirus. Son ministre de la Santé a déclaré que quatre des six personnes testées positives au Covid-19 sont désormais en bon état.

L’Ethiopie a signalé vendredi dernier son premier cas de coronavirus et le nombre de cas confirmés a atteint six mardi.

« Sur les six cas confirmés et actuellement suivis, quatre d’entre eux sont maintenant en bon état et ne présentent aucun symptôme », a déclaré le Dr Lia Tadesse, ministre d’Etat à la Santé, ajoutant: « Deux des patients présentent des symptômes légers à modérés et font l’objet d’un suivi fréquent ».