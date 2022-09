Ethiopie : baisse de l’inflation pour le 3e mois consécutif

Le taux d’inflation en Ethiopie a continué à chuter pour le troisième mois consécutif, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté à un rythme relativement lent en août.Dans son rapport mensuel publié mercredi 14 septembre 2022, l’Agence centrale des statistiques a déclaré que la situation de l’inflation dans le pays est « relativement meilleure » en août par rapport aux situations difficiles aux niveaux national et international.

Le taux d’inflation en glissement annuel est tombé à 32,5%, contre 33,5% en juillet, selon les données de l’Agence centrale des statistiques.

La raison pour laquelle l’inflation a diminué en août 2022 est due au taux d’inflation relativement plus élevé enregistré au cours du même mois l’année dernière.

Une relative stabilité des prix des denrées alimentaires a été observée le mois dernier, indique le rapport, ajoutant que la croissance des prix des denrées alimentaires a ralenti à 33,2% contre 35,5% en juillet.

L’Agence indique que certaines céréales comme le riz, le blé, le maïs et l’huile de cuisson importée ont connu une légère baisse, tandis que les légumes, l’ail et les oignons ont connu une hausse rapide des prix.

Les prix de l’huile alimentaire locale, du beurre, des grains de café et des boissons non alcoolisées ont également augmenté le mois dernier.

Selon le rapport de l’Agence, l’inflation non alimentaire a poursuivi sa récente tendance à la hausse pour atteindre 31,5% en août, contre 30,4% le mois précédent.

Cette hausse est principalement attribuée à l’augmentation des prix de l’alcool et du tabac, des vêtements et des chaussures, de la réparation et de l’entretien des logements, y compris les loyers, du ciment et des tôles ondulées.

L’énergie (bois de chauffage et charbon de bois), l’ameublement, le carburant, les soins médicaux et les bijoux (or) figurent également parmi les articles non alimentaires dont les prix ont augmenté.