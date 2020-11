Ethiopie : Au moins 600 civils massacrés dans la ville de Maikadra

Au moins 600 civils ont été massacrés à Maikadra par un groupe de jeunes Tigréens connu sous le nom de « Samri », dans la région du Tigré en Ethiopie le 9 novembre 2020, a révélé la Commission éthiopienne des droits de l’homme (EHRC).Dans ses conclusions préliminaires révélées mardi, l’EHCR a déclaré que l’administration locale et l’établissement de sécurité à Maikadra, qui était sous la tutelle du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), ont fourni un soutien et facilité des actes de crimes de génocide perpétrés contre le peuple d’Amhara et d’autres personnes appelées « Welqaites ».

L’EHRC a récemment visité les villes de Maikadra, Abrhajira, Sanja, Dansha, Humera et Gonder dans le cadre de son enquête sur les violations des droits de l’homme dans la région du Tigré en Ethiopie.

La commission a déclaré que de graves violations des droits de l’homme pouvaient constituer des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.

Le rapport préliminaire indique que le massacre a été commis avant que les forces du TPLF ne battent en retraite à Maikadra avant l’arrivée des forces de défense nationale éthiopiennes dans la ville.

« La milice locale et l’appareil de sécurité de la police ont uni leurs forces à celles des membres du groupe Samri pour mener des raids porte-à-porte et tuer des centaines de personnes qu’ils ont identifiées comme étant d’origine « Amharas et Wolkait », en les battant avec des bâtons, en les poignardant avec des couteaux, des machettes et des hachettes et en les étranglant avec des cordes », détaille le rapport.

Sur la base des témoignages recueillis jusqu’ici, l’EHRC estime qu’au moins 600 civils ont été tués. Le nombre de morts pourrait être encore plus élevé, car il existe des rapports faisant état d’individus disparus au moment de la visite de l’EHRC et de corps cachés dans des champs en dehors de la Maïkadra.