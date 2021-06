Ethiopie : aide alimentaire d’urgence de l’Onu au Tigré

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a besoin de 203 millions de dollars US pour continuer à intensifier sa réponse humanitaire au Tigré.Il a fourni une aide alimentaire d’urgence à un million de personnes dans les zones nord-ouest et sud de la région du Tigré.

L’agence onusienne promet d’intensifier ses opérations pour atteindre 2,1 millions de personnes ayant besoin d’une aide alimentaire dans ces zones.

Depuis avril dernier, le PAM a réussi à accéder aux 13 woredas (districts) du nord-ouest et a soutenu 885 000 personnes. En outre, les distributions du PAM ont commencé à la fin du mois de mars dans trois woredas de la zone sud où 168 000 personnes ont jusqu’à présent reçu des vivres d’urgence du PAM, ce qui porte le total à 1,05 million de personnes.

Cette semaine, le PAM a lancé une deuxième série d’aide alimentaire d’urgence pour six semaines, à commencer par Korem et Ofla, deux des cinq nouveaux woredas de la zone sud récemment ajoutés aux zones opérationnelles du PAM. Dans les premiers jours de ses opérations, le PAM prévoit de soutenir environ 80 000 personnes sur près de 200 000 ciblées.

En outre, le PAM dirige la réponse nutritionnelle d’urgence dans tout le Tigré avec ses partenaires et intensifie son appui pour atteindre les populations de 70 woredas. L’accès, en particulier dans les zones rurales, reste le principal défi. Le PAM a livré 315 000 rations nutritionnelles d’urgence aux enfants et aux femmes depuis février dans 31 woredas. En mai, le PAM a touché près de 100 000 enfants et femmes enceintes ou allaitantes dans toutes les zones, à l’exception de l’Ouest.

En plus d’appuyer la réponse globale, le PAM a livré 40 000 tonnes de nourriture pour le gouvernement et ses partenaires au Tigré et a transporté 22.000 tonnes pour la Commission nationale de gestion des risques de catastrophe (NDRMC) dans la région.

Au total, 5,2 millions de personnes, soit 91 pour cent de la population du Tigré, ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence en raison du conflit depuis novembre dernier.

Avant les résultats du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) sur les niveaux de faim dans le Tigré, le PAM est très préoccupé par le nombre de personnes qui ont besoin d’un soutien nutritionnel et d’une aide alimentaire d’urgence, et fait tout son possible pour atteindre 2,1 millions de personnes dans le besoin dans les mois à venir.