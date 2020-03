Ethiopian Airlines remporte un prix international

Le Service de fret et de logistique d’Ethiopian Airlines a remporté le prix « International Air Cargo Marketer of the Year » (Distributeur international de fret aérien de l’année).La compagnie aérienne éthiopienne a été distinguée lors d’une cérémonie du prix international STAT 2020 pour l’excellence du fret aérien qui s’est tenu la semaine dernière à Mumbai, en Inde.

Le prix reconnait la contribution de la compagnie aérienne éthiopienne à l’industrie du fret aérien dans un marché hautement compétitif et l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde.

S’exprimant à propos de ce prix, le PDG d’Ethiopian Group, Tewolde Gebremariam a déclaré: « Nous sommes honorés d’avoir remporté le prix +International Air Cargo Marketer of the Year+ qui témoigne du rôle central de nos services de fret et de logistique en Afrique et dans différentes parties du monde, favorisant ainsi une croissance à multiples facettes dans toutes les régions que nous desservons ».

« Nous avons investi massivement dans des installations et des cargos, ce qui nous a permis d’étendre sans cesse nos services et de fournir des services de fret et de logistique sûrs, sécurisés, fiables et compétitifs dans le monde entier. Ce prix nous incitera à exceller davantage dans nos opérations », a-t-il poursuivi.

Ethiopian Cargo & Logistics Services a construit le plus grand terminal de fret en Afrique, avec une capacité d’accueil de près d’un million de tonnes par an. Elle offre des services de fret couvrant 57 destinations internationales en Afrique, dans le Golfe, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe, avec dix avions B777F et deux appareils B737F.

Au cours de l’exercice 2018/19, Ethiopian Cargo & Logistics Services a transporté au total 432.417.404 kg de marchandises.

