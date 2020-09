Ethiopian Airlines : 3,9 milliards de dollars de chiffres d’affaires malgré la pandémie

Ethiopian Airlines a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 milliards de dollars au cours de l’exercice financier éthiopien qui s’est achevé le 7 juillet 2020 sur fond de pandémie de coronavirus.Lors d’un examen annuel de la performance de la compagnie effectué dimanche, il a été noté que la compagnie avait atteint 82% de son objectif de chiffre d’affaires annuel, qui était de 4,28 milliards de dollars.

Selon l’Agence d’administration des entreprises publiques (PEHAA), différentes stratégies mises en place par les compagnies aériennes l’ont aidé à surmonter l’impact de la pandémie sur ses revenus.

Parmi les stratégies figurent le passage du passager au fret, la diversification des systèmes de génération de revenus (entretien et hôtels) et l’application de méthodes de réduction des coûts, ce qui lui a permis d’économiser plus de cinq milliards de birrs.

La compagnie s’est tournées vers les vols de fret et la maintenance après que l’activité de transport de passagers s’est arrêtée pendant la pandémie de Covid-19.

Ethiopian Airlines a doublé sa capacité de chargement en transférant 20 avions de passagers dans des avions cargo en plus des dix avions cargo Boeing existants.

Depuis que la Covid-19 a forcé la fermeture des frontières et restreint les voyages, l’industrie du tourisme a connu une forte chute, affectant particulièrement le transport aérien.

Cependant, certains transporteurs ont réussi à gagner de l’argent, ou du moins à couvrir les coûts, en 2020.

Par ailleurs, la compagnie aérienne a annoncé lundi son intention de commencer le service de fret vers l’île Maurice à compter du 2 octobre 2020.

Ethiopian Airlines a affirmé qu’elle dispose d’un réseau panafricain de transport de passagers et de fret et dessert 127 autres destinations internationales sur les cinq continents avec une flotte qui comprend des avions modernes et respectueux de l’environnement.